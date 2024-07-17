Как выбрать контроллер для игр?

В разговоре о том, какой контроллер лучше подходит для видеоигр, нет какого-то единственно верного ответа — каждый подбирает геймпад под свои нужды и предпочтения. Портал makeuseof.com рассказал о том, какие вещи стоит помнить при выборе контроллера.

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Совместимость с платформой

Не каждый контроллер поддерживается теми или иными платформами, и об этом желательно знать заранее, перед тем, как вы потратите деньги зря. Например, на ПК будут работать почти любые геймпады, но нативную поддержку имеют только от Xbox: остальные либо не всегда работают корректно, либо потребуют дополнительной настройки.

Эргономика и надежность

Контроллер должен комфортно лежать в руках, особенно если вы рассчитываете пользоваться им на протяжении долгого времени. Проверьте, не нужно ли вам тянуться до кнопок, удобно ли расположены курки и стики. Тем, у кого маленькие ладони, это вдвойне важно. Помимо этого, не забывайте о весе контроллера: если он будет слишком тяжелом, то его трудно будет держать подолгу.

Не меньше внимания стоит уделить надежности: даже популярные геймпады, вроде DualSense, страдают от дрифта стиков. Проверяйте отзывы пользователей и обзоры, чтобы найти контролер, который прослужит достаточно долго.

Тип подключения и батарея

Проводные контроллеры почти не имеют задержки ввода команд и не редко требуют какой-либо дополнительной настройки. Беспроводные контроллеры могут быть более комфортны, если вы не хотите протягивать длинный провод, предпочитаете играть на диване или не беспокоитесь насчет задержки. Многие беспроводные контроллеры также можно подключать и по кабелю, но не всегда — это стоит проверить заранее. А заодно не забудьте посмотреть, на какое время хватает батареи.

Премиальные и бюджетные контроллеры

Если вы хотите получить контроллер, который показывает хорошие результаты по всем фронтам, за него придется отдать больше денег — это актуально, пожалуй, для любой электроники. Но помните, что смысла переплачивать тоже нет. Например, профессиональные игроки в файтинги нередко покупают аркадные или безрычажные контроллеры, чтобы добиться максимальной точности команд. Обычный игрок же спокойно обойдется и обычным DualSense или геймпадом Xbox.