Издатель стратегии Manor Lords призвал не гнаться за повторением чужих успехов

Глава издательства Hooded Horse Тим Бендер, который помог с выпуском Manor Lords, поделился своим мнением о нынешней игровой индустрии. Он призвал игроков искать тех издателей, которые заботятся о собственных разработчиках.

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Примером ужасных отношений между издателем и разработчиком Бендер назвал ситуации, когда компании инвестируют сразу в несколько игр, в надежде, что одна из них станет крайне успешной и «вирусной». По мнению Тима — это хищничество и оппортунизм. Зачастую разработчики доверяют издателям будущее своих студий и сотрудников.

В самой Hooded Horse, к слову, предпочитают одинаковое процентное соотношение прибыли между издателем и разработчиком. В случае с Manor Lords ситуация слегка другая: 65% идёт разработчику, а остальные деньги покрывают расходы издателя на локализацию для разных языков и маркетинг.

Если говорить про другие игры Hooded Horse, то их успехи оцениваются не по самой высокой планке. За основу берётся среднее значение, которое разделяет показатели на две половины.

Обращаясь к игрокам, Бендер попросил их обращать внимание на то, как издатель относится к своим разработчикам. Издатели игр не должны гнаться за повторением чужих успехов и выпуском «хитовых» игр, а их отношение к разработчикам даже неуспешных проектов должно стать поводом задуматься о том, стоит ли покупать следующую игру этой компании, либо же нет.

Отдельного внимания удостоились стратегические игры. Бендер считает, что они должны предлагать уникальный опыт для конкретной группы игроков, причём величина аудитории, по его мнению, не так уж и важна. Любители стратегий — энтузиасты, которые не разбалованы постоянным и разнообразным потоком новинок.

«Игрокам так часто нравится играть в несколько игр и взаимодействовать с новыми системами, и, знаете, они с радостью скажут: “О, я хочу купить эту независимую игру, чтобы испытать её на себе”. А потом ещё одну, чтобы получить другой опыт. Они ценят креативность — им нужны новые подходы», — заявил Бендер.



В целом же Hooded Horse не планирует стать «новой Blizzard», а заработанные на Manor Lords деньги не будут вкладываться в расширение деятельности. Сейчас в компании работает около 20 человек, а отсутствие обязательств перед инвесторами помогает издательству в некоторых случаях ставить художественную ценность игр выше, нежели потенциальную прибыль.