Во что поиграть на Android и iOS, новинки июля

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Stray Cat Falling

Милая головоломка в духе Suika Game, но вместо фруктов игроку нужно перемещать и правильно совмещать разноцветных котиков. При условии, что физика симулируется реалистично, это не так просто, как можно подумать.

Ace Force 2

Мобильный онлайн-шутер на базе Unreal Engine 4, отдаленно напоминающий Valorant. Проработанные карты, персонажи с разными арсеналами навыков, богатый выбор оружия, стильный дизайн окружения — иными словами, поклонникам жанра стоит обратить внимание.

Royal Card Clash

Если инди-сенсация Balatro превратила покер в roguelite-игру, то Royal Card Clash делает нечто схожее с солитером. Каждая карта обладает собственным запасом здоровья, и для того, чтобы правильно выложить последовательность, нужно хорошенько подумать, что и куда стоит положить. Royal Card Clash также предлагает разные уровни сложности и режим бесконечной игры — чтобы проверить, как далеко вы сможете зайти на одной колоде.

Railbreak Pocket Edition

Мобильный порт Railbreak — рельсового зомби-шутера, вдохновленного культовой франшизой House of the Dead. Чтобы добраться до зала аркадных автоматов посреди зомби-апокалипсиса, предстоит метко стрелять, открывать новых выживших и быстро адаптироваться к новым условиям. Игра частично использует процедурную генерацию уровней, так что каждый забег будет немного отличаться от предыдущего.