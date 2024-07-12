Nintendo Switch стала самой долгоживущей домашней консолью компании

В сети обратили внимание, что Nintendo Switch стала самой долгоживущей домашней консолью японской корпорации. В момент написания новости она не сменяется наследником уже на протяжении 2688 дней, которые прошли с момента появления гибридного устройства на полках магазинов 3 марта 2017 года.

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Предыдущий рекорд принадлежит Famicom, в наших краях более известной в качестве китайского клона под маркой Dendy. Восьмибитная консоль, вышедшая в 1983 году, продержалась 2686 дней до момента появления Super Nintendo Entertainment System в 1990 году.

В целом же разница между появлением разных домашних консолей Nintendo на полках выглядит следующим образом:

Color TV-Game (1 июня, 1977) – Famicom (15 июля, 1983): 2235 дней;

Famicom (15 июля, 1983) – Super Famicom (21 ноября, 1990): 2686 дней;

Super Famicom (21 ноября, 1990) – Nintendo 64 (23 июня, 1996): 2041 день;

Nintendo 64 (23 июня, 1996) – Nintendo GameCube (14 сентября, 2001): 1909 дней;

Nintendo GameCube (14 сентября, 2001) – Wii (19 ноября, 2006): 1892 days

Wii (19 ноября, 2006) – Wii U (18 ноября, 2012): 2191 день;

Wii U (18 ноября, 2012) – Nintendo Switch (3 марта, 2017): 1566 дней.

Если предположить, что преемник Nintendo Switch (потенциальная Nintendo Switch 2) не будет запущен до 1 марта 2025 года, то в общей сумме жизненный цикл текущей гибридной консоли может составить более 2920 дней.

С момента появления Famicom (первый крупный успех Nintendo на рынке игровых консолей), промежуток между запусками оборудования постепенно сокращался, пока в 2006 году не появилась Wii. Она продержалась почти 6 лет до запуска наследника в лице Wii U.

Wii U, которая оказалась одним из самых больших провалов в продажах компании, имеет наименьшее количество дней до выхода на рынок новой консоли, поскольку корпорация стремилась оправиться от неудач и поскорее привлечь внимание к новой Nintendo Switch.

Стоит отметить, что речь идёт именно про домашние консоли. Если брать устройства Nintendo в целом, то Switch не смогла побить рекорд оригинальной Game Boy. До выхода наследника в лице Game Boy Advance прошло 4352 дня.

Однако Switch превосходит Nintendo DS — самое продаваемое устройство компании за всю историю, которое продержалось на рынке 2288 дней до выхода Nintendo 3DS. Что касается будущего наследника Switch, то его должны представить до апреля 2025 года — ожидается, что платформа не будет кардинально отличаться от оригинала, но предложит свежие функции и технические возможности.