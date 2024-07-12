Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2024

Практически половина лета позади! Для многих это плохая новость, но для геймеров, дожидающихся окончания сезонной засухи — скорее хорошая. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Floppy Knights — умилительной тактической стратегии, где игроку предстоит командовать цифровыми монстрами из флоппи-дисков. Проект сочетает механики тактической стратегии и карточной ролевой игры, так что думать необходимо не только о перемещениях, но и о грамотном сборе колоды. Floppy Knights можно бесплатно забрать до 18 июля.

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Азиатский издатель Nexon выпустил, пожалуй, один из своих самых амбициозных проектов — кооперативный лутер-шутер The First Descendant. Игра может предложить графику на Unreal Engine 5, динамичные перестрелки, тонны возможностей для кастомизации и механики в духе Destiny и Warframe. Правда, судя по отзывам пользователей, стоит остерегаться довольно «хищнической» монетизации.

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Constructo — приложение-компаньон для поклонников настольных ролевых игр, которое позволяет собирать собственные трехмерные подземелья. Пока что оно вышло в ранний доступ Steam, но уже предлагает достаточно занятных функций: от тщательной настройки интерьеров и освещения до редактора ландшафта, если вам нужна локация на открытом воздухе.

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Меланхоличная головоломка в стиле Sokoban, где одинокой девочке предстоит решить загадки леса, чтобы спасти родную деревню от проклятия. The Legend of Lumina предлагает изучать мир в стиле метроидваний — каждый паззл и встреченный зверь открывает какой-то новый путь.

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Наконец, бесконечная серия кошачьих головоломок 100 Cats порадовала новой частью — на этот раз котят предстоит искать в инопланетном мире, полном причудливых пришельцев. Как обычно, поклонникам медитативных мозаик не стоит проходить мимо.