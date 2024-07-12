На смартфонах появится свой аналог DLSS и FSR, который ускорит работу игр

Компания Arm анонсировала технологию суперсемплинга Arm Accuracy Super Resolution (ASR), ориентированную на мобильные устройства, в частности, смартфоны. Об этом сообщает портал iXBT.

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ASR аналогична технологиям Nvidia DLSS и AMD FSR, причем разработка ARM базируется на открытом коде AMD FSR 2, что упрощает ее интеграцию для разработчиков игр, уже знакомых с FSR 2.

По заявлениям ARM, ASR снижает нагрузку на графический чип, что особенно важно для мобильных устройств, так как это способствует увеличению времени автономной работы. Пример работы технологии был продемонстрирован на примере чипа MediaTek Dimensity 9300.

Хотя компания не уточняет совместимость, предполагается, что ASR сможет работать на любой современной платформе на архитектуре ARM. Ожидается, что разработчики мобильных игр начнут интегрировать эту технологию в свои проекты в ближайшее время.

AMD FSR — это технология масштабирования изображения в играх, которая позволяет повысить производительность с минимальными потерями качества. Суть технологии заключается в том, что изображение рендерится изначально в более низком разрешении, чем нативное разрешение экрана. Затем с помощью ИИ изображение увеличивается до целевого разрешения и проходит дополнительную обработку. В результате пользователь видит практически неотличимую от исходного разрешения картинку, но на ее отображение расходуется меньше ресурсов видеокарты.