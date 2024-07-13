Расписание предпоследнего дня групповой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Сегодня, 13 июля, продолжится второй этап топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

© Чемпионат.com

По итогам сегодняшнего дня определится ряд команд, которые гарантируют себе выход в плей-офф турнира, а также коллективы, покидающие соревнование.

Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на субботу, 13 июля:

15:30. Группа B, BetBoom Team (Россия) — Entity (Европа);

15:30. Группа B, Tundra Esports (Европа) — PSG Quest (Ближний Восток);

15:30. Группа B, Team Liquid (Швеция) — beastcoast (Перу);

15:30. Группа B, WBG.XG (Китай) — MOUZ (Европа);

18:15. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — OG (Европа);

18:15. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — LGD Gaming (Китай);

18:15. Группа A, Team Spirit (Россия) — Aurora (Таиланд);

18:15. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — Blacklist International (Филиппины);

21:00. Группа B, PSG Quest (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия);

21:00. Группа B, WBG.XG (Китай) — Entity (Европа);

21:00. Группа B, MOUZ (Европа) — Team Liquid (Швеция);

21:00. Группа B, beastcoast (Перу) — Tundra Esports (Европа).

Чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.