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Обложку футсима EA Sports FC 25 украсит Джуд Беллингем

Большой анонс EA Sports FC 25 всё ближе, и инсайдеры продолжают делиться подробностями будущего проекта. Авторитетное издание Insider Gaming раскрыло, кто окажется на обложке игры следующей части главного спортивного симулятора планеты.

Обложку футсима EA Sports FC 25 украсит Джуд Беллингем
© Чемпионат.com

Лицом EA Sports FC 25 в этот раз окажется полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. 21-летний англичанин и одна из главных звёзд современного футбола заменит Эрлинга Холанда, который сиял на бокс-карте прошлогодней EA Sports FC 24.

Если на главной обложке будет Беллингем, то на обложках других изданий EA Sports FC 25 изобразят других футболистов. Среди них: Джанлуиджи Буффон, полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, а также Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм. Они будут держать в своих руках различные трофеи.

Релиз EA Sports FC 25 состоится в конце сентября на ПК и консолях. Полноценный анонс футбольного симулятора наверняка пройдёт после окончания Евро-2024.

Игры
Джуд Беллингем
Джанлуиджи Буффон
Дэвид Бекхэм
Зинедин Зидан
Реал