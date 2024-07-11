Авторам Hell Let Loose пришлось вновь извиняться перед недовольными игроками

Проблемы Cover 6 Studios и военного шутера Hell Let Loose всё еще не закончились. Вышедшее на днях обновление 15.1 вызвало такой шквал возмущённых отзывов, что разработчикам снова пришлось извиняться перед игроками.

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Среди нововведений версии 15.1 — новый игровой интерфейс, который, по мнению многих, уступает предыдущему по эстетике и функциональности. Что касается платного дополнения Mortain: Operation Lüttich Units, выяснилось, что значительной его частью стали новые причёски для солдат, которые к тому же появляются только на одной карте, Мортейн.

Больше всего игроков разозлило то, что команда, возглавившая разработку Hell Let Loose после того, как шутер выкупила Team 17, раз за разом игнорирует замечания сообщества. Достаточно вспомнить трейлер с абсурдными техническими ошибками, который был призван продвигать обновление 15.

Игроки Hell Let Loose жалуются на проблемы с оптимизацией и на то, что разработчики массу сил и ресурсов уделяют непопулярному режиму Skirmish, но при этом ни слова не говорят о давно обещанных польских и финских войсках. Они отмечают, что размер команды не может служить оправданием: над Squad 44, ранее известной как Post Scriptum, работает ничуть не больше людей, тем не менее развитие игры идёт в соответствии с пожеланиями сообщества.

Разработчики Hell Let Loose заверили, что они как минимум в курсе того, что вызывает возмущение игроков, и пообещали, что изучат все отзывы и посмотрят, что можно сделать с The Mortain: Operation Lüttich Units. И на следующей неделе должен выйти хотфикс к обновлению 15.1.