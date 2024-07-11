Анонсирована Planet Coaster 2 с постройкой собственного парка развлечений

Разработчики из Frontier Developments анонсировали Planet Coaster 2 — симулятор, в котором игрокам предстоит строить собственный парк развлечений. Игра выйдет осенью 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Был продемонстрирован трейлер, в котором можно увидеть кадры на движке.

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Разработчики заявляют, что в Planet Coaster 2 получится создать парк развлечений своей мечты, используя простые и удобные инструменты для строительства. Обещаны и некоторые ранее недоступные средства, благодаря которым получится тщательно прорабатывать и детально настраивать элементы своего парка.

Одной из ключевых новинок сиквела станет множество водных аттракционов. В аквапарках можно будет разместить как извилистые медленные реки, так и бассейны с волнами. Всё это можно сочетать с американскими горками, а ещё получится сделать даже аквагорки. Среди тем для парка присутствуют не только уже привычные, но и даже темы подводного царства и сурового мира викингов.

Системные требования и другие подробности будут появляться позднее. Оригинальная Planet Coaster вышла в 2016 году и заслужила очень положительные отзывы. С тех пор игра пополнялась новым контентом и платными наборами.