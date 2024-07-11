Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed получила первый трейлер

В издательстве Outright Games показали первый трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Виртуальные приключения зелёных братьев во вселенной мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» доберутся до PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch уже 18 октября. Также появятся физические копии.

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В коротком трейлере можно увидеть игровой процесс грядущей новинки. Черепашки будут перемещаться по аренам, сражаясь с различными мутантами, среди которых будут и боссы в лице известных злодеев, таких как Рокстэди. Будут и некоторые сегменты, которые призваны разнообразить геймплей. Например, зелёные братья смогут спускаться по перилам на скейтбордах.

Сюжет в Mutants Unleashed будет оригинальным. События происходят после мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», в конце которого братья в панцирях стали ходить в обычную школу и раскрыли себя миру. Над Нью-Йорком нависла новая опасность, с которой и должна справиться легендарная четвёрка.

Сыграть в TMNT: Mutants Unleashed можно как в одиночку, так и в кооперативном режиме на двух человек. Впервые об игре стало известно ещё в прошлом году.

Напомним, что в разработке также находится Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. За её издательство отвечает THQ Nordic, а сама игра будет крупнобюджетным ролевым экшеном, который выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.