Как получить код за Discord-квест в Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail вышла совсем недавно, и разработчики пока еще активно предлагают различные бонусы для новичков, чтобы привлечь аудиторию. Портал gamerant.com рассказал, как получить промокод на полихром для Zenless Zone Zero через Discord.

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Награды за Discord-задание в Zenless Zone Zero будут доступны только первым 300 000 игрокам, завершившим квест. Помимо этого, каждый аккаунт может получить награды строго один раз.

За выполнение задания можно получить небольшой пакет ценных ресурсов: от премиальной валюты полихрома до предметов для прокачки агентов и экипировки.

Для того, чтобы выполнить задание, нужно провести трансляцию игры в Zenless Zone Zero в Discord на протяжении минимум 15 минут. Для этой цели подойдет любой голосовой канал: если у вас есть хотя бы один друг, прогресс засчитается в любом случае. Ниже — шаги, которые нужно предпринять.

Запустите Zenless Zone Zero и сверните игру.

После этого запустите Discord на компьютере.

Перейдите в любой доступный голосовой канал или позвоните кому-то из пользователей в списке друзей.

Начните трансляцию экрана и выберите Zenless Zone Zero в качестве источника.