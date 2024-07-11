Создатели компьютерных портов Halo из Splash Damage проведут волну сокращений

Издание GamesIndustry.biz сообщило, что в студии Splash Damage может пройти волна сокращений. Представители студии отметили, что они затронут «небольшое количество» ролей, на которых сейчас трудятся сотрудники.

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Впервые о сокращениях стало известно, когда старший менеджер по глобальным коммуникациям Макс Даунтон сообщил об угрозе попасть под сокращения. В дальнейшем сама Splash Damage заявила, что ей требуется «адаптировать структуру» для обеспечения лучшего будущего.

«После недавнего анализа бизнеса мы пришли к выводу, что должны адаптировать нашу структуру, чтобы она лучше соответствовала потребностям наших текущих и будущих игр. Несмотря на все усилия избежать этого, к сожалению, это означает, что небольшое количество ролей в студии потенциально могут быть сокращены», — заявили в студии.



В основном увольнения затронут сотрудников, занимающихся операционной деятельностью. Команды разработчиков в основном не будут сокращаться, а все ранее анонсированные и ещё необъявленные игры продолжают готовиться к релизу.

Наибольшую известность Splash Damage получила за разработку компьютерных портов игр серии Halo. Также она помогала в создании многопользовательских режимов, например, для Doom 3, Gears 5 и Batman: Arkham Origins.