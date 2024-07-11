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Создатели компьютерных портов Halo из Splash Damage проведут волну сокращений

Издание GamesIndustry.biz сообщило, что в студии Splash Damage может пройти волна сокращений. Представители студии отметили, что они затронут «небольшое количество» ролей, на которых сейчас трудятся сотрудники.

Создатели компьютерных портов Halo из Splash Damage проведут волну сокращений
© Скриншот

Впервые о сокращениях стало известно, когда старший менеджер по глобальным коммуникациям Макс Даунтон сообщил об угрозе попасть под сокращения. В дальнейшем сама Splash Damage заявила, что ей требуется «адаптировать структуру» для обеспечения лучшего будущего.

«После недавнего анализа бизнеса мы пришли к выводу, что должны адаптировать нашу структуру, чтобы она лучше соответствовала потребностям наших текущих и будущих игр. Несмотря на все усилия избежать этого, к сожалению, это означает, что небольшое количество ролей в студии потенциально могут быть сокращены», — заявили в студии.

В основном увольнения затронут сотрудников, занимающихся операционной деятельностью. Команды разработчиков в основном не будут сокращаться, а все ранее анонсированные и ещё необъявленные игры продолжают готовиться к релизу.

Наибольшую известность Splash Damage получила за разработку компьютерных портов игр серии Halo. Также она помогала в создании многопользовательских режимов, например, для Doom 3, Gears 5 и Batman: Arkham Origins.

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