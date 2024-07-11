В Digital Foundry сравнили Assassin's Creed Mirage на старом Xbox и iPhone

Специалист Digital Foundry Оливер Маккензи протестировал Assassin's Creed Mirage для iPhone 15 Pro, сравнив ее с консольной версией для Xbox One S. Ролик с анализом двух изданий игр был опубликован на YouTube-канале Digital Foundry.

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В результате тестирования эксперт отметил, что в мобильной версии разработчики значительно снизили качество ассетов и урезали некоторые эффекты освещения. Однако более мягкие тени на iPhone в некоторых случаях выглядят лучше, чем на консоли. Кроме того, некоторые элементы, такие как статическая геометрия, карты теней и дальность прорисовки в мобильной игре, остались на уровне консольной версии, а технология масштабирования MetalFX обеспечивает лучшее сглаживание на iPhone.

В режиме с высокими настройками графики разрешение рендеринга на iPhone 15 Pro составляет 680х300 пикселей с апскейлом до 720p, тогда как на Xbox One S — в 828p. Несмотря на низкое разрешение, игра выглядит хорошо на небольшом 6,1-дюймовом экране iPhone 15 Pro. Однако частота кадров в этом режиме составляет 20-30 к/с с регулярными просадками. На низких настройках графики игра работает стабильнее, достигая 30 к/с, хотя в требовательных локациях возможны просадки до 25 к/с. Маккензи рекомендует использовать низкий графический режим для комфортного прохождения.

Эксперт также заметил, что время от времени игра замирает на несколько секунд при автоматическом сохранении, что может выбивать из игрового процесса. В одном из случаев во время тестирования игра полностью зависла.

Маккензи отметил, что сам факт появления нативной версии столь масштабной игры на iPhone впечатляет, но порт страдает от технических проблем, связанных с ограниченными производственными мощностями смартфона. Менее масштабные AAA-игры, такие как Resident Evil 7 Biohazard, работают на iPhone 15 Pro значительно лучше, заключил эксперт.