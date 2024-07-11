Журналисты рассказали о наготе в Dragon Age: The Veilguard

Журнал Game Informer сообщает о том, что в Dragon Age: The Veilguard есть обнажённые груди.

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Первое столкновение произошло прямо в редакторе персонажа, где, как оказалось, можно настроить размер груди без визуальных преград. В материале говорится о «женственном» протагонисте, поэтому рамки кастомизации этой детали остаются не до конца понятными.

В BioWare подтвердили, что Dragon Age: The Veilguard — «это зрелая ролевая игра».

Что касается наготы ниже пояса, то этот вопрос разработчики оставили без ответа. Авторы хотят, чтобы игроки сами узнали об этом во время прохождения.

Релиз Dragon Age: The Veilguard планируется этой осенью для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее BioWare подробнее рассказала об инклюзивных игровых настройках, снаряжении героев и отношениях.