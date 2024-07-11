В России выросли продажи портативных консолей Asus и Valve

Продажи игровых приставок в России во втором квартале 2024 года относительно того же периода 2023-го выросли на 12%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании «Авито», который имеется в распоряжении редакции.

Причем продажи устройств в ресейле («с рук») выросли на 11,5%, а новых — на 15%. Так, в апреле — июне 2024 года россияне активнее покупали новые приставки, хотя на устройства бывшие в употреблении пока что приходится большая часть продаж в этой категории — 73%.

По объему продаж традиционно лидируют три бренда — Sony, Microsoft и Nintendo. Наибольшая доля (56%) приходится на Sony и его приставки PlayStation. Их продажи за год выросли на 22%. Средняя цена устройства в ресейле составила 19 тыс. руб., а нового — 28 тыс. руб. Это на 9% ниже, чем в предыдущем квартале.

На втором месте — его привычный соперник Microsoft с консолями Xbox и долей в 16%. Однако интерес к ним снизился — их продажи за год упали на 11%. В среднем приставки бренда в ресейле отдавали за 17 тыс. руб., новые — за 30 тыс. руб. Цены за квартал снизились на 6%.

Также пользуются спросом консоли Nintendo — на них приходится 9% объема продаж, а за год они выросли на 25%. В среднем устройство этого бренда «с рук» можно купить за 17 тыс. руб., а новое — за 23 тыс. руб. Это на 1% ниже, чем в предыдущем квартале.

При этом активно растут продажи гаджетов и других брендов. Так, приставки SEGA и Atari в апреле — июне 2024 года покупали в полтора раза чаще, чем годом ранее. Более чем в 2 раза выросли продажи приставок Valve, а портативной игровой консоли от Asus — почти в 4 раза.

Растет интерес россиян и к ретро-приставкам. Например, в ресейле продажи устройств от Dendy выросли на 25% за год, Atari — на 52%, «Электроники» — в 3 раза.