Эксперт объяснил, как найти для себя новые компьютерные игры

Александр Горбаченко – директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России, в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru отметил, что на время отпуска можно отдать предпочтения играм от шутеров вроде ПАБГ до неспешных карточных игр и, конечно же, различных головоломок, как соло, так и мультигейминговых, и при этом не привязывать себя к компьютеру, так как данные виды игр доступны для смартфонов.

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Что же касается игр «посложнее» для начинающих, то тут собеседник издания считает, что можно сменить игру в любимом жанре и поменять условную «Веселую ферму» на космическую базу, тут маркетплейсы предложат массу вариантов, стоит зайти в раздел новинки.

«Если говорить о смене жанра, тут надо смотреть, к чему лежит душа, в каждом жанре есть нестареющая классика, и новые игры выходят постоянно. Можно в принципе пройтись по многим играм и потратить время на поиск новых ощущений. К счастью для нас, цифровая дистрибуция дает большой выбор и имеет инструменты отзывов и оценок как отправную точку в выборе. Можно порекомендовать CarX, это автогонки, дрифт, мощь моторов и близко к реальности. Даже в онлайновый морской бой можно играть друг против друга, если не готовы отказываться от мобильных девайсов, но зато будет коллективный процесс и, может быть, весело», - рекомендует эксперт.



Добавим, что лето — отличное время для экспериментов и новых впечатлений и открытий. И не важно – это освоение нового вида спорта или многопользовательской игры.