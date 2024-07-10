Анонсирован гибрид Metal Gear и Portal с реалистичной графикой на Unreal Engine 5

Студия Motion Blur из Турции анонсировала игру под названием Black State. Это шпионский экшен от третьего лица на Unreal Engine 5, который в Сети назвали гибридом Portal и Metal Gear Solid.

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По сюжету тайная группа ученых под названием «Архитекторы» наняла главного героя для спасения заложника и узнать правду о катаклизме, который произошел в мире игры. Главной особенностью выступят двери — формально это порталы в духе Portal и «Матрицы», отправляющие персонажа в новые локации.

У Black State пока нет даже примерной даты релиза, но вскоре разработчики запустят страницы тайтла в Steam и Epic Games Store.