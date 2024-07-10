Анонсирован сюжетный экшен Black State с элементами Metal Gear Solid и Portal

Разработчики из Motion Blur Studio анонсировали Black State — сюжетный экшен, который совместит элементы Metal Gear Solid и Portal. Был показан трейлер с демонстрацией игрового процесса — скрытной зачистки и последующей перестрелки с наёмниками. Сами разработчики называют показанное «верхушкой айсберга».

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Сюжет Black State крутится вокруг таинственной миссии, на которую игрока вызвала секретная группа учёных. Главная задача — спасти пленников и раскрыть правду о катастрофе, которая привела к появлению дверей, каждая из которых является порталом в неожиданные локации. По ходу истории предстоит встретиться с «неизвестным».

Во время прохождения игроки смогут воспользоваться обширным арсеналом оружия и тактических приспособлений. Оно понадобится как против наёмников, так и против «робо-сапиенсов» — жестоких машин для уничтожения. Боссы будут отличаться уникальными схемами боя, которые потребуют быстрой адаптации и тактического мышления.

Перемещаться между разными порталами получится плавно — без паузы и экранов загрузки. Графику называют «фотореалистичной», а оптимизацию — «невероятной». Однако дата релиза Black State не была объявлена. Игра разрабатывается для PC и будет распространяться в Steam и Epic Games Store.