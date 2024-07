Геймеры нашли легкий способ победить Малению в Elden Ring

Маления потрепала много нервов фанатам Elden Ring и соулслайков. Этот босс считается одним из самых трудных в игре, однако геймер oRezyn вряд ли смог испытать на себе стресс, который исходит во время битвы с Маленией.

Геймер вместе со своим товарищем взял пару навыков из вышедшего дополнения Shadow of the Erdtree и буквально запинал босса. Благодаря непрерывным атакам Маления даже не успевала среагировать. Боссу банально не дали сделать ни шага.

В результате — применяемые навыки Dryleaf Whirlwind и Daneʼs Footwork позволили быстро одолеть Малению, даже на второй фазе, когда она становится яростнее.

По словам oRezyn, для подобного боя ему и его товарищу даже не потребовались талисманы или другие усиливающие предметы.

Видео доступно на YouTube-канале oRezyn. Права на видео принадлежат oRezyn.

Elden Ring доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. С нашими впечатления от дополнения Shadow of the Erdtree можно ознакомиться ниже.