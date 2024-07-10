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В PS Plus в этом месяце добавят Remnant 2, Mount &amp; Blade 2 и No More Heroes 3 — инсайдер

Известный инсайдер под ником billbil-kun раскрыл часть игр, которые получат подписчики PS Plus Extra PS Plus Premium. Если верить инсайдеру, а он обычно делится достоверной информацией, 17 июля геймерам дадут Remnant 2, Mount & Blade 2: Bannerlord и другие игры.

Инсайдер раскрыл, какие игры в этом месяце добавят в PS Plus
© Чемпионат.com

Часть игр, которые получат подписчики:

  • Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition;
  • No More Heroes 3;
  • Mount & Blade 2: Bannerlord;
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous — Enhanced Edition;
  • Remnant 2;
  • Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Саму подборку озвучат уже сегодня вечером. Ожидается, что помимо названных тайтлов, в сервис войдёт ещё несколько игр. Как минимум стоит ждать пополнения тарифа Premium с классическими играми с PS1 и PS2.

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