Инсайдер раскрыл, какие игры в этом месяце добавят в PS Plus

Известный инсайдер под ником billbil-kun раскрыл часть игр, которые получат подписчики PS Plus Extra PS Plus Premium. Если верить инсайдеру, а он обычно делится достоверной информацией, 17 июля геймерам дадут Remnant 2, Mount & Blade 2: Bannerlord и другие игры.

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Часть игр, которые получат подписчики:

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition;

No More Heroes 3;

Mount & Blade 2: Bannerlord;

Pathfinder: Wrath of the Righteous — Enhanced Edition;

Remnant 2;

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Саму подборку озвучат уже сегодня вечером. Ожидается, что помимо названных тайтлов, в сервис войдёт ещё несколько игр. Как минимум стоит ждать пополнения тарифа Premium с классическими играми с PS1 и PS2.