Инсайдер раскрыл, какие игры в этом месяце добавят в PS Plus

В PS Plus в этом месяце добавят Remnant 2, Mount & Blade 2 и No More Heroes 3 — инсайдер
Известный инсайдер под ником billbil-kun раскрыл часть игр, которые получат подписчики PS Plus Extra PS Plus Premium. Если верить инсайдеру, а он обычно делится достоверной информацией, 17 июля геймерам дадут Remnant 2, Mount & Blade 2: Bannerlord и другие игры.
Часть игр, которые получат подписчики:
- Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition;
- No More Heroes 3;
- Mount & Blade 2: Bannerlord;
- Pathfinder: Wrath of the Righteous — Enhanced Edition;
- Remnant 2;
- Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.
Саму подборку озвучат уже сегодня вечером. Ожидается, что помимо названных тайтлов, в сервис войдёт ещё несколько игр. Как минимум стоит ждать пополнения тарифа Premium с классическими играми с PS1 и PS2.