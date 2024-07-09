Хайтек-нуарную тактику All Walls Must Fall сделали бесплатной

Независимая студия inbetweengames в 2018 году выпустила хайтек-нуарный тактический симулятор All Walls Must Fall. Игра собрала положительные отзывы в Steam: её посоветовали купить более 70% игроков, да и критики выставили ей средний балл 72.

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Теперь же, спустя 6 лет после релиза, All Walls Must Fall сделали совершенно бесплатной. Разработчики решили: если кто-то всегда хотел поиграть, но так и не смог купить игру, было бы неплохо дать ему такую возможность. Так что её можно в любой момент скачать в Steam и itch.io.

Мы надеемся, что вам понравится играть в созданную нами тактическую игру в стиле техно-нуар. Мы вложили в неё немало души, и, хотя сейчас мы перешли к другим проектам, то время, когда мы делали свою маленькую инди-игру, всегда будет для нас особенным.



«Все стены рухнут» отправит нас в альтернативное будущее, в котором Холодная война так и не завершилась, более того, она грозит вот-вот стереть весь мир внезапным ядерным ударом. Так что все стороны противостояния отправляют в прошлое своих агентов. И у нас есть единственная ночь в Берлине, чтобы во всём разобраться — к счастью, её можно повторять снова и снова.