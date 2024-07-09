В свежем трейлере ролевого экшена Deathbound объявили дату релиза

Издательство Tate Multimedia опубликовало трейлер с датой релиза ролевого экшена Deathbound. Она выйдет 8 августа на PC (Steam, EGS и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series. А прямо сейчас можно ознакомиться с бесплатной демоверсией, которая поможет взглянуть на мир, в котором идёт борьба между наукой и верованием.

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Сам ролик демонстрирует игровой процесс Deathbound. Геймеров ждут битвы в стиле Dark Souls, а также мрачная стилистика. В ней схлестнулись средневековье и футуризм. В битвах получится использовать не только холодное оружие, но и различные способности, включая заморозку врагов. Особое внимание уделяется парированиям и уклонениям, которые можно сделать с помощью телепортации за спину врага.

Сам сюжет Deathbound рассказывает про средневековый мир, который вырос на останках высокотехнологичной цивилизации. Общество разваливается из-за деления на религиозных фанатиков и противоестественных экспериментаторов. Главный герой будет результатом опытов по обретению бессмертия.

Главной особенностью Deathbound можно назвать проработанную систему отрядов. В приключениях можно собирать павших воинов и свободно переключаться между ними, а выработать собственный стиль поможет проработанная система навыков.