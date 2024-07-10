Представлен Samsung Galaxy Z Fold 6 – то же самое, но в новом корпусе за $1900

На конференции Galaxy Unpacked 2024 компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold 6. Новинка не получила каких-либо значительных нововведений. Производитель только улучшил эргономику, а функции ИИ вроде как стали более полезными.

© MobiDevices

Дизайн и дисплеи

Samsung Galaxy Z Fold 6 и не сильно отличается от своего предшественника. Так, внешний дисплей стал шире и в то же время ниже, что должно повысить удобство его использования одной рукой. Помимо этого, девайс стал намного легче. Рамка смартфона выполнена из усиленного алюминия.

Samsung Galaxy Z Fold 6 обладает внешним 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплеем 2X с разрешением 2376×968 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также имеется внутренний 7,6-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2160×1856 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Внешний экран и тыльная панель покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Корпус устройства получил защиту по стандарту IP48, что означает полную водонепроницаемость.

Аппаратная основа

Производительность устройства обеспечивает SoC Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256/512 ГБ/1 ТБ ПЗУ. Ёмкость аккумулятора достигает 4400 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, поддержка беспроводной и обратной зарядки. От 0 до 50% смартфон зарядится за 30 минут.

Камеры

50 Мп широкоугольный модуль, f/1.8, OIS;

12 Мп сверхширокоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 123°;

10 Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом, f/2.4.

Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп, подэкранная камера получила разрешение 4 Мп.

Функции ИИ

Samsung Galaxy Z Fold 6 получил поддержку огромного количества функций искусственного интеллекта. При запуске S Pen (покупается отдельно) автоматически активируется контекстное меню с быстрым доступом к набору возможностей Galaxy AI.

Основные функции ИИ:

«Сircle to Search» – быстрый поиск информации, отображённой на экране.

«Ассистент для заметок» – персональный редактор, который может форматировать, проверять текст на орфографию и пунктуацию, изменять его стиль, анализировать информацию, выделять основные идеи, дополнять или создавать новый материал по заданной теме.

«Веб-ассистент» – сбор самых интересных новостей из интернета.

«Ассистент для аудиозаписей» – расшифровка аудиозаписей с выделением каждого спикера в тексте.

«Smart Select» – добавление на изображение объектов, сгенерированных ИИ.

«AI рисунок» – преобразование зарисовки в полноценное графическое изображение.

«Фото-ассистент» – автоматическое улучшение изображения.

«Синхронный перевод» – перевод телефонных разговоров в реальном времени в двустороннем формате.

«Режим прослушивания» – преобразование услышанного в текст.

«Чат-ассистент» – поддержка орфографии и генерация сообщений и писем по заданным параметрам.

На мероприятии Samsung объявила о сотрудничестве с Google. В результате этого партнерства в смартфонах появился встроенный AI-ассистент Google Gemini. Он интегрирован с большинством приложений Google и может помочь, например, в планировании поездок и поиске лучших маршрутов с помощью Google Maps.

Прочее

Также стоит отметить улучшенную конструкцию «Flex Шарнира» с двумя направляющими и усиленной крышкой шарнира. Благодаря которой лучше распределяется нагрузка. Есть поддержка 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, до двух Nano SIM и несколько eSIM.

В качестве ОС используется Android 14 с One UI 6.1.1. Производитель пообещал выпускать обновления ОС и безопасности в течение семи лет.

Размеры в разложенном виде: 132,6×153,5×5,6 мм.Размеры в сложенном виде: 68,1×153,5×12,1 мм.Вес: 239 грамм.

Сроки выхода и цена

Продажи Samsung Galaxy Z Fold 6 стартуют с 24 июля. Смартфон выпускается в сером, розовом и синем цветах. Черный и белый варианты считаются эксклюзивными. Стартовая стоимость новинки составляет $1900:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $1900;12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $2020;12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – $2260.

1 смартфон за 1 секунду