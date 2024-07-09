Создатель серии Final Fantasy случайно «влюбился» в онлайновую FF XIV

Хиронобу Сакагучи известен в качестве создателя серии Final Fantasy, которая появилась ещё в 1987 году. Разработчик давно отошёл от франшизы, но продолжает плотно за ней следить, а если говорить про многопользовательскую Final Fantasy XIV, то и вовсе в ней «живёт».

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Как рассказал Сакагучи, всё началось случайно в 2021 году. Его пригласили на тематическое мероприятие по Final Fantasy 14, поэтому он «из вежливости» загрузил игру. С тех пор он «почти живёт» в сказочном мире, причём несколько раз это негативно сказывалось на его работе.

«В редких случаях — я хочу подчеркнуть “в редких случаях” — иногда кто-то из членов команды Mistwalker [студия Сакагучи] заходит в Final Fantasy 14, и я вижу сообщение: “Привет, собрание началось”», — признался легендарный разработчик.



Неудивительно, что Хиронобу также проводил время с Наоки Ёсидой — геймдиректором Final Fantasy 14. Однако Сакагучи отмечает, что хочет сохранять дистанцию с франшизой — он не знает, сможет ли продолжать получать столько удовольствия от многопользовательской игры, если займётся новой игрой Final Fantasy.

Любовь Сакагучи к Final Fantasy 14 нельзя назвать удивительной, ведь игра постоянно обновляется и уже заимела огромное количество контента. Например, недавнее дополнение Dawntrail вызвало всплеск игроков, сравнимый с перезапуском MMORPG в 2013 году. А ещё Final Fantasy 14 потенциально могут перенести на мобильные устройства.