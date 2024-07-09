Хабаровчанин выпустил для «Ведьмака 3» мод, меняющий Геральта на Йеннифэр

Энтузиаст из Хабаровска с ником nikich340 выпустил модификацию для «Ведьмак 3: Дикая Охота» под названием Custom Player Characters, которая вносит множество изменений в игру, включая возможность настройки персонажа. Об этом сообщает портал DTF.

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Так, пользователи могут изменять внешность своего персонажа, выпив зелье хамелеона, и при желании возвращаться к стандартному облику Геральта. Кроме того, мод позволяет играть за женскую версию Геральта с возможностью настройки внешности. Причем все боевые анимации будут адаптированы для женского персонажа.

Также в моде имеется собственная цепочка квестов и новая система заклинаний, позволяющая насылать смерчи, молнии и превращаться в кошку для скрытного перемещения.

Отмечается, что в модификации представлена озвучка женской версии Геральта и чародеек, включая Йеннифэр.

Разработчик отметил, что игроки смогут полностью пройти оригинальный сюжет «Ведьмака 3» с установленным модом. Модификация доступна для загрузки бесплатно на сайте Nexus Mods.