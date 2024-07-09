Классический Doom смогли запустить на мастурбаторе с экраном

В 1993 году игра Doom стала культовой, а сегодня ее популярность сохраняется благодаря энтузиастам, запускающим ее на неожиданных устройствах. Так немецкий YouTube-блогер Аарон Кристофель (Aaron Christophel) запустил культовый шутер на мастурбаторе Tifforum с экраном.

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Хотя у этого гаджета есть экран, он довольно примитивен и по умолчанию используется для отображения режимов работы. Блогеру пришлось перепрошить микроконтроллер и установить свое ПО, поддерживающее Doom. Так на мини-экране стала отображаться полноценная ОС, позволяющая запускать шутер.

Кнопки мастурбатора стали использоваться для управления игрой. Изначально они отвечали за переключение скоростей. Примечательно, что Кристофелю удалось даже реализовать виброотдачу в управлении – при каждом выстреле мастурбатор начал вибрировать.

Кроме того, к устройству Tifforum можно подключить проводные наушники через 3,5-мм разъем и играть со звуком.

Блогер купил умный мастурбатор на AliExpress и отдал за него менее €100. Для желающих повторить его эксперимент Кристофель опубликовал исходный код своей прошивки на GitHub.