Данные о продажах Hellblade 2 в США раскрыли печальную картину

Аналитик агентства Circana Мэт Пискателла пролил свет на то, как обстоят дела у мрачного приключения Senua’s Saga: Hellblade II.

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В мае, когда и состоялся её релиз, новинка заняла только 37-е место в общем чарте по продажам в долларах в США. В отдельном чарте Xbox Series она вскарабкалась на 21-ю строчку.

Напомним, что Senuaʼs Saga: Hellblade 2 не получила физического релиза и вышла только на PC, Xbox Series и сразу в Game Pass.

Говоря о последнем, Пискателла отметил, что Hellblade 2 досталось 12-е место в чарте по активности среди игроков в США — это при том, что на 11-й строчке оказалась Fallout 76 (речь про тот же май).

Напомним, что критики похвалили Senuaʼs Saga: Hellblade 2 за визуал, но поругали за геймплей и темп. В Steam игра получила «очень положительный» пользовательский рейтинг, но не смогла похвастаться высоким пиковым онлайном.

Зато ей нашлось местечко в местном списке лучших майских новинок — чего не скажешь про европейские чарты. На Twitch к ней также быстро пропал интерес: 110 193 зрителей в день релиза с падением на 90% уже ко второму дню.

Кроме того, выяснилось, что почти половина игроков Hellblade 2 на Xbox Series не прошла первую главу. К счастью, по данным инсайдеров, Microsoft уже одобрила разработку следующей игры Ninja Theory.