Названы самые популярные модели видеокарт в России

Видеокарта GeForce RTX 4060 производства компании MSI стала самой популярной в России в первой половине 2024 года. Об этом говорится в отчете «М.Видео-Эльдорадо».

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В топ-5 самых продаваемых видеокарт в России за первое полугодие 2024 года попали модели MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X, Palit GeForce RTX 3060 Dual, MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X Bl 8G OC, MSI GeForce RTX 4070 Super 12G VENTUS 3X OC и Palit GeForce RTX 3060 Dual OC.

Отмечается, что общий объем продаж видеокарт в денежном выражении увеличился на 233% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «М.Видео-Эльдорадо» объясняют этот рост стабилизацией цен на модели серии GeForce RTX 40 и выходом множества крупных игровых релизов.

По словам руководителя направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Мезина, на продажи повлияло вышедшее дополнение для Elden Ring, а также грядущие Star Wars Outlaws, Test Drive Unlimited, Assasin's Creed Shadows, Kingdom Come Deliverance 2 и многие другие.

Он также отметил, что высокопроизводительные видеокарты покупают не только геймеры, но и специалисты, которые работают с контентом, искусственным интеллектом и другими продуктами, требующими высокой мощности компьютера.