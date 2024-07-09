Valve добавит в Steam поддержку Android-игр и приложений

Valve планирует интеграцию эмулятора Waydroid в Steam для поддержки Android-игр и приложений.

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Об этом сообщил инсайдер Брэдли Линч, обнаруживший изменения в обновлениях Steam. На SteamDB был замечен пакет с пятью приложениями, два из которых имели оформление для Waydroid.

Waydroid — бесплатный и открытый эмулятор, позволяющий запускать Android-приложения на системах GNU/Linux, используя пространства имен Linux.

Основное внимание этой интеграции направлено на улучшение возможностей портативного игрового устройства Steam Deck. Waydroid поддерживает только GPU от Intel и AMD, что оставляет пользователей NVIDIA зависимыми от менее эффективного программного рендеринга.

Эта интеграция значительно расширит возможности Steam Deck, позволяя запускать широкий спектр приложений и игр. Также нововведение должно стереть границы между мобильными и и компьютерным геймингом.