Азбука Морзе в Hamster Kombat, секретный шифр на 8–9 июля

Новый день — новый шифр азбуки Морзе в популярной игре про хомячка Hamster Kombat. Её суть в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга в виде игры.

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В ночь с 8 на 9 июля в проекте появился новый тайный код в виде азбуки Морзе. Подобными шифрами создатели приложения дают возможность игрокам заработать монеты. Если разгадать шифр, можно получить 1 млн монет.

До 22:00 мск в игре действует шифр Dag. Чтобы его ввести, нужно провести особую комбинацию в виде азбуки Морзе. Её мы указали ниже.

Правила азбуки Морзе:

«•» — быстрое нажатие;

«-» — длительное нажатие.