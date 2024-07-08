Энтузиасты переносят World of Warcraft на Unreal Engine 5

Группа энтузиастов, отвечающих за частные сервера Turtle WoW, объявили о своём новом проекте. Он получил название Turtle WoW 2.0 и призван перенести ванильную версию World of Warcraft на движок Unreal Engine 5.

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Turtle WoW 2.0 станет развитием фанатского проекта Mysteries of Azeroth. Это расширение делает упор на изучение оригинальной истории игры. Игрокам позволяют пойти по другому пути, делая акцент на оригинальных событиях, а не на битве с Пылающим Легионом. Энтузиасты добавляют в WoW контент из Warcraft 3, который соответствует истории вселенной Warcraft.

На Unreal Engine 5 уже перенесли полный контент версии 1.12, при этом позаботившись об оптимизации: проект работает на старом железе, если выбрать режим Legacy. К тому же Turtle WoW 2.0 будет работать на мобильных устройствах Android и Steam Deck с поддержкой кроссплея.

Игрокам обещают улучшенные инструменты для создания модов, поддержку технологий Nvidia DLSS и AMD FidelityFX, а также надёжную защиту от читеров. Благодаря смене движка станет проще поддерживать локализации, появятся модификация поля зрения, поддержка широких экранов и увеличение журнала до 20 квестов. Однако основной геймплей останется неизменным.

Turtle WoW 2.0 будет выпущен в 2025 году, и некоторое время после релиза сервера будут поддерживать обе версии Turtle WoW. Впрочем, амбициозный проект может быть закрыт юристами Blizzard.