В Steam показали «Симулятор чушпана 2» со скуфами в роли врагов

В феврале 2024 года в Steam вышла игра по мотивам сериала «Слово пацана» — «Симулятор чушпана». Тайтл получил высокие оценки, и разработчики решили продолжить развивать вселенную.

© Cq.ru

Недавно в цифровом магазине Valve появились скриншоты второй части «Симулятора чушпана». Игроку предстоит выполнять поручения различных бандитских группировок, а главными врагами станут скуфы.

По дороге из Угрюпинска Егор и Настя оказываются в самом центре конфликта между двумя бандами — Асфальтоукладчиками и Стекольщиками. Егору предстоит найти общий язык со Стекольщиками, разобраться с Асфальтоукладчиками и спасти Настю. Описание игры



Релиз «Симулятора чушпана 2» намечен на 24 июля.