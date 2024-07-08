Авторы Fallout London рассказали о приближающемся релизе

Team Folon вернулась с хорошей новостью: несколько билдов Fallout London были отправлены в GOG для QA-, и теперь команда ожидает «финального зелёного света».

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Сам релиз ожидается уже после двойной проверки самого мода и его инсталлятора на всех актуальных машинах.

«Да, у нас есть свой инсталлятор и даже даунгрейдер!», — подчеркнули в Team Folon.



Fallout London — это глобальная модификация для Fallout 4, разработка которого ведётся с 2019 года. Проект прошёл через несколько переносов, в том числе и из-за Bethesda — по причине релиза Starfield и некстген-патч для Fallout 4.

Напомним также, что Team Folon решила выпустить Fallout London не на Nexus Mods, а в GOG, так как мод оказался слишком масштабным. Больше подробностей о проекте можно найти по ссылке.