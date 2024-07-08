Сотрудник издательства Mafia и BioShock упомянул неанонсированный ремейк

Похоже, что 2K работает над неанонсированным ремейком. Упоминание соответствующего проекта заметили в LinkedIn-профиле одного из аниматоров компании.

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Там же сотрудник указал среди прочего ещё две неанонсированные игры, одна из которых — в спортивном жанре, новую часть Mafia, разработку которой официально подтвердили в 2022 году, и BioShock 4. В команду последней, кстати, недавно открыли целый список вакансий на важные позиции.

Но вернёмся к «неанонсированному ремейку». Среди потенциальных кандидатов в обсуждениях часто упоминается BioShock. Напомним, что почти 10 лет назад, в 2016 году, игры серии получали ремастеры. Кроме того, некоторые пользователи предполагают, что 2K может работать над ремейком шутера Spec Ops: The Line. В начале этого года игру сняли с продажи в онлайн-магазинах по причине «истекающего срока действия нескольких партнёрских лицензий».

Однако не стоит сбрасывать со счёта Mafia, игры Sid Meier и другие IP компании.