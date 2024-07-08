Digital Foundry оценила переиздание Beyond Good & Evil

Специалисты из Digital Foundry провели технический анализ Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition — и остались довольны результатом.

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Новинку назвали «почти идеальным» ремастером, который значительно улучшил различные элементы из HD-версии игры 2011 года. Особенно высоко были оценены свежие текстуры и поддержка 4К 60 FPS на PS5 и Xbox Series X.

Ещё в плюсы записали режим для спираннеров, обновлённый интерфейс и всевозможные дополнительные материалы — документальные ролики о создании приключения, концепт-арты и тому подобные детали.

В DF предположили, что для улучшения некоторых текстур использовали ИИ-апскейлеры. Однако большую часть материалов явно собрали «с нуля».

Были улучшены и модели персонажей, включая и второстепенных — к примеру, у некоторых героев теперь можно разглядеть пальцы на каждой руке.

На PS5 у игры наблюдаются моменты с падением FPS с 60 до 30, но это, судя по всему, происходит редко. В основном приключение выдаёт стабильные 60 кадров — это же касается и Xbox Series X. К тому же при желании можно запустить альтернативный режим работы в 1440p, где подобных проблем ещё меньше.

Правда, в DF отметили, что в прошлой HD-версии падений FPS не было вообще.

На Xbox Series S новая версия работает в 1440p в режиме графики и производительности, что весьма удивило специалистов. Однако падения частоты кадров наблюдаются и на этой платформе.

Хуже всего обстоит ситуация с версией для Switch, которая работает в разрешении от 900p до 1080p и обладает меньшим числом визуальных улучшений. В портативном режиме приключение запускается в 720p.

Кроме того, частота кадров на Switch закреплена на 30 FPS — но в процессе прохождения FPS иногда падает до 20 и даже 12.

Тем не менее, новую версию Beyond Good & Evil называют хорошей «точкой входа» для игроков, которые не были знакомы с серией. Да и фанаты оригинала тоже должны быть довольны переизданием.

Ранее игра, кстати, получила и другие хорошие отзывы от СМИ и пользователей.