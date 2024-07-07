Стартовал первый глобальный турнир по Honkai: Star Rail с участниками из СНГ и Азии

Русскоязычная команда Dell`Arte анонсировала первый в СНГ международный турнир по Honkai: Star Rail. В Mirror Cup: All Stars принимают участие шесть топ-игроков из стран бывшего СССР и Азии.

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Помимо призёров локального ивента Mirror Cup (enigma и RINS_RING), приглашения на турнир получили лучшие игроки зарубежья — в финальный список попали представители Китая, Вьетнама, Казахстана и Украины.

Первые матчи состоялись 6–7 июля, следующие ожидаются на следующей неделе. Турнир проходит по круговой системе, призовой фонд ивента составит 30 тыс. рублей.

© MIRROR CUP

Ивент проходит в формате прохождения 12-го этажа Забытого зала — одного из самых сложных боевых режимов Honkai: Star Rail. Перед началом игроки запрещают и выбирают персонажей в свою команду, а затем пытаются как можно скорее убить всех монстров зала. При этом важна не только скорость: чтобы соблюсти баланс, за слишком сильных героев участникам начисляют штрафные очки.