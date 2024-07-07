В Steam можно бесплатно сыграть в фэнтези-симулятор таверны

В Steam состоялся релиз демоверсии Ale & Tale Tavern: First Pints — кооперативный симулятор управления таверной в фэнтезийном мире. Игрокам предстоит вернуть заброшенному заведению былую славу, изучая рецепты блюд, охотясь на животных и выполняя различные квесты.

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Ale & Tale Tavern: First Pints Ale & Tale Tavern: First Pints поддерживает кооператив до четырех человек, хотя проходить игру можно и в одиночку. Сами авторы описывают проект как микс из жанров, который создан для веселья.

Готовьте блюда и напитки, которые придутся по душе вашим посетителям. А они отплатят вам звонкой монетой! И помните: иметь свою таверну — это весело!! Ну а если захочется чего-то еще — просто исследуйте мир, наслаждайтесь его красотами и своей полной свободой! —из Steam.



Ale & Tale Tavern: First Pints Демо можно бесплатно скачать со Steam. Полная версия Ale & Tale Tavern: First Pints должна выйти в третьем квартале 2024 года. Заглавное фото: Steam