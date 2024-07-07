Американские тюрьмы закупили видеоигры для преступников на миллионы рублей

Департамент исправительных учреждений Нью-Йорка приобрел 1247 игр для PlayStation 4 и 5, включая файтинги Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6, а также спортивные симуляторы Madden NFL 24 и NBA 2K24. Общая стоимость покупки составила $59 260 (примерно 5,2 млн руб. по курсу на 7 июля 2024 года), которые были выделены из городского бюджета. Об этом сообщает издание New York Post.

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Целью этой инициативы стало улучшение дисциплины в тюрьмах и снижение уровня нарушений, особенно среди молодых заключенных. Игры будут доступны только для тех, кто ведет себя благопристойно.

Несмотря на потенциальную пользу данного намерения, некоторые жители Нью-Йорка и бывшие сотрудники тюрем раскритиковали эту инициативу, утверждая, что бюджетные средства должны быть направлены на более важные нужды, такие как систему кондиционирования для заключенных и персонала исправительных учреждений. Глава Ассоциации добровольцев исправительных учреждений Бенни Боскио также осудил покупку игр, заявив, что власти должны тратить средства на самое необходимое.

В России, как показали обыски в СИЗО Ростова-на-Дону, тоже практикуется использование игровых консолей в исправительных учреждений. Однако в РФ данная практика является противозаконной.