Раскрыто новое комбо-карт в Hamster Kombat на 7 и 8 июля

Разработчики популярной онлайн-игры Hamster Kombat в мессенджере Telegram обновили набор комбо-карточек, который будет доступен с 7 по 8 июля. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

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Для активации комбо пользователям необходимо приобрести или улучшить три карты: CEO, NFT Collection Launch и Leaderboards. Первая и третья карты находятся в разделе PR & Team, а вторую можно купить в разделе Specials.

Карта Leaderboards является новой. По умолчанию она стоит 20 тыс. монет HMSTR и добавляет к показателю прибыли в час 500 пунктов.

Игроки, активировавшие перечисленные карты, получат единовременную выплату в размере 5 млн монет HMSTR.

Комбо в игре обновляются ежедневно, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — это популярная игра в жанре кликер, разработчики которой обещают, что после листинга на криптовалютных биржах игроки смогут конвертировать накопленные очки в криптовалюту. Однако эксперты выражают сомнения в возможности заработать на игре. Так, экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис отметил, что с ростом числа игроков процесс распределения токенов усложнится, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует игрокам не питать иллюзий относительно крупных финансовых перспектив в Hamster Kombat.

На рынке криптоигр в Telegram Hamster Kombat конкурирует с такими популярными проектами, как Catizen и Blum.