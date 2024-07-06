DLC к GTA 5 закрыли из-за GTA Online и Sony спасла AMD

Главный в Rockstar по кинематографическим видео Джозеф Рубино рассказал в интервью, что работал над DLC для Grand Theft Auto 5 про одного из главных героев игры Тревора Филипса. Было проделано много работы и потрачены большие деньги на дополнение, однако затем вышла GTA Online и начала зарабатывать такие деньги, что смысл в разработке DLC отпал. Рубино полагает, что наверное, можно было завершить разработку, но было принято решение, что это нерентабельно, и дополнение закрыли.

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AMD нынче чувствует себя вполне уверенно и является одним из столпов индустрии ЭВМ. Однако еще каких-то десять с небольшим лет назад компания была фактически на грани банкротства, и спасла ее... Sony. А конкретнее - контракт на производство процессоров для PlayStation 4. В принципе, народ подозревал, что сотрудничество с консольщиками изрядно помогло AMD укрепить свои позиции на железном рынке, однако намедни кто-то подсмотрел профиль одного из директоров компании Ренато Фрэгейла на LinkedIn, где тот прямо написал, что «надзирал за производством продукции для PS4, которое стало одним из самых успешных стартов в истории AMD и помогло ей избежать банкротства». Один из тогдашних сотрудников AMD затем подтвердил, что все так и было.