Инструментарий Nvidia RTX Remix перешел на открытый исходный код

Nvidia объявила, что ее инструментарий RTX Remix, предназначенный для модификации игр с помощью трассировки лучей, теперь имеет открытый исходный код. Бета-версия доступна для загрузки, а полный набор инструментов будет обновлен позднее в июне. Релиз с открытым исходным кодом включает новый REST API, который интегрируется с ComfyUI для "ремастеринга" на основе ИИ.

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Инструментарий RTX Remix был продемонстрирован на примере оригинальной Portal, продемонстрировав возможность масштабирования и улучшения текстур с использованием PBR и запросов к ИИ для дальнейшей настройки. Разработка позволяет фанатам легко создавать ремастеры классических компьютерных игр, созданных еще до появления трассировки лучей.

Хотя пользователи решений AMD смогут воспользоваться лишь готовыми играми, созданными с помощью RTX Remix. Инструментарий в значительной степени опирается на фирменную технологию Nvidia, что создает проблемы для совместимости с AMD.