Поддержку шутера Exoprimal завершат через год после релиза

Capcom объявила, что прекращает активную поддержку шутера Exoprimal про борьбу с толпами динозавров при помощи футуристических экзокостюмов и оружия. Весь запланированный сезонный контент был выпущен вместе со стартом четвёртого сезона, однако сервера игры и её онлайн-службы отключать не планируется.

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Вместо этого Exoprimal переведут на новую систему. После четвёртого (и финального) сезона, который завершится 11 июля, вновь начнётся первый сезон. Прошлые сезоны будут начинаться по очереди первого числа каждого нового месяца, а также в продажу вернут ранее выпущенные сезонные абонементы.

Также останутся доступны все игровые режимы и эндгейм-контент. Для удобства получится добавить ботов — как при игре в одиночку, так и в кооперативе с друзьями. Это позволит сполна насладиться всем доступным контентом.

Как будут работать сезоны Exoprimal

© Capcom

Игроков Exoprimal поблагодарили за интерес к шутеру и поддержку разработчиков. Сама игра вышла в июле 2023 года и заслужила в основном положительные пользовательские отзывы. Увы, в Steam игра не смогла пробить потолок пикового онлайна в пять тысяч человек, а единственная доступная информация об успехах Exoprimal — достижение миллиона игроков на всех платформах.