Во что поиграть на Android и iOS, новинки июля

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Zenless Zone Zero

На днях состоялся релиз нового проекта HoYoverse — стильного аниме-боевика Zenless Zone Zero. Если Genshin Impact была классическим фэнтези, а Star Rail — ближе к научной фантастике, то ZZZ оказалась где-то посередине, в городском фэнтези. Игроку предстоит исследовать порталы в таинственный параллельный мир, которые открываются в футуристическом городе Нью-Эриду. Поклонникам яркой графики, динамичного геймплея и хорошей музыки не стоит проходить мимо.

Zen Koi Pro+

Медитативная головоломка о карпах кои, где игрок может расширять собственный аквариум и наслаждаться красотой этих удивительных рыб. Zen Koi Pro+ предлагает постепенно кормить их, чтобы маленькие кои стали большими драконами — как в японских легендах. Игра поддерживает оффлай-режим и облачные сохранения на случай, если вы захотите перенести прогресс на новое устройство.

Knight Lancer

Knight Lancer — симулятор рыцарских турниров, где щепки от копий и щитов разлетаются строго по законам физики благодаря ragdoll-модели. Игроку предстоит пройти 18 сюжетных миссий, создать собственного рыцаря и в совершенстве овладеть искусством верховых поединков. Помимо этого, игра поддерживает многопользовательский режим по сети.

Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles

Франшиза Monster Hunter посвящена охоте на гигантских монстров, но главные герои Felyne Isles — это храбрые котики-палико, милые и надежные компаньоны охотников. Чтобы защитить уютный остров от взбесившихся монстров, игроку предстоит решать головоломки три-в-ряд, общаться с товарищами-палико и собирать косметические предметы.

Ash of Gods: Redemption

Наконец, на Android вышел порт Ash of Gods: Redemption — тактической стратегии в средневековом мире, оказавшемся на пороге катастрофы. Чтобы спасти разные фэнтезийные народы, игроку предстоит не только командовать войсками в пошаговых битвах, но и принимать тяжелые сюжетные решения, чьи последствия нельзя будет изменить.