Бывший сотрудник Rockstar назвал причину отмены DLC про Тревора для GTA 5

Ни для кого не секрет, что Rockstar Games работала над сюжетными дополнениями для Grand Theft Auto V, но ни одно из них не увидело свет. Больше всего деталей известно об аддоне про Тревора Филипса — одного из главных героев сюжетной кампании. Как оказалось, работа над ним была приостановлена примерно на середине.

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Об этом рассказал бывший сотрудник студии Джозеф Рубино (обратили внимание на DTF), который трудился в студии в качестве монтажёра и виртуального оператора. Разработчики разделились на несколько команд: кто-то перешёл трудиться над Red Dead Redemption 2, другая часть сосредоточилась на GTA Online и дополнениях к пятой части.

Главная причина отмены дополнения про Тревора — успехи Grand Theft Auto Online, которая привлекла внимание игроков и приносила разработчикам деньги. Сюжетный аддон бы вряд ли смог показать аналогичные финансовые показатели. Однако Рубино считает, что Rockstar не могла просто так выкинуть все наработки — их наверняка использовали в многопользовательском режиме.

«Когда вышла GTA Online, она стала дойной коровой, которая настолько понравилась людям, что было трудно привести аргументы за создание полноценного дополнения», — рассказал Рубино.



Джозеф посчитал, что при желании Rockstar Games смогла бы найти силы как на сюжетное дополнение, так и на развитие GTA Online. Решение с отменой аддона про Тревора в свою очередь связано лишь с бизнесом.

А ещё Рубино рассказал интересную деталь о работе в Rockstar Games. Компания имеет «сумасшедшие» протоколы безопасности, а в некоторых ключевых офисах висели плотные жалюзи — вероятно, во избежание съёмок журналистов с соседних крыш. Но разработчик отметил, что такая безопасность обеспечивается во всех крупных игровых компаниях, ведь они работают с «миллиардами долларов».

Напомним, что ранее в этом году о дополнении про Тревора рассказывал Стивен Огг, подаривший персонажу внешность и голос. В Rockstar Games успели записать несколько сцен, в которых Тревор был похож на Джеймса Бонда.