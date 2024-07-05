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В команду BioShock 4 начали искать сценариста и других важных специалистов

Студия Cloud Chamber, которая в настоящее время занимается созданием BioShock 4, подала признаки жизни после продолжительного молчания.

В команду BioShock 4 начали искать сценариста и других важных специалистов
© Скриншот

Сейчас в команду ищут больше новых специалистов на самые разные должности. В списке открытых вакансий упоминаются:

  • старший сценарист;
  • дизайнер повествования;
  • дизайнеры уровней;
  • старшие дизайнеры сражений;
  • старшие ИИ-аниматоры;
  • старший художник по персонажам;
  • старший художник по визуальным эффектам;
  • старшие художники по освещению;
  • художники, занимающиеся созданием моделей и материалов;
  • ведущий инженер по рендерингу;
  • несколько технических специалистов;
  • несколько продюсеров.

Напомним, что издательство Take-Two планирует релизы нескольких важных новинок в 2025 финансовом году. Появится ли в этом списке BioShock 4 — сложно судить.

Согласно прошлогодним слухам, проект попал в настоящий производственный ад и прошёл через несколько перезагрузок. Одной из причин последних, по слухам, стала неспособность авторов «написать сценарий, достойный известной франшизы».

Тем временем создатель серии BioShock Кен Левин готовит к релизу свой новый проект — шутер Judas, который описывают как «Bioshock в космосе».