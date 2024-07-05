В команду BioShock 4 начали искать сценариста и других важных специалистов

Студия Cloud Chamber, которая в настоящее время занимается созданием BioShock 4, подала признаки жизни после продолжительного молчания.

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Сейчас в команду ищут больше новых специалистов на самые разные должности. В списке открытых вакансий упоминаются:

старший сценарист;

дизайнер повествования;

дизайнеры уровней;

старшие дизайнеры сражений;

старшие ИИ-аниматоры;

старший художник по персонажам;

старший художник по визуальным эффектам;

старшие художники по освещению;

художники, занимающиеся созданием моделей и материалов;

ведущий инженер по рендерингу;

несколько технических специалистов;

несколько продюсеров.

Напомним, что издательство Take-Two планирует релизы нескольких важных новинок в 2025 финансовом году. Появится ли в этом списке BioShock 4 — сложно судить.

Согласно прошлогодним слухам, проект попал в настоящий производственный ад и прошёл через несколько перезагрузок. Одной из причин последних, по слухам, стала неспособность авторов «написать сценарий, достойный известной франшизы».

Тем временем создатель серии BioShock Кен Левин готовит к релизу свой новый проект — шутер Judas, который описывают как «Bioshock в космосе».