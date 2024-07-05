В команду BioShock 4 начали искать сценариста и других важных специалистов
Студия Cloud Chamber, которая в настоящее время занимается созданием BioShock 4, подала признаки жизни после продолжительного молчания.
Сейчас в команду ищут больше новых специалистов на самые разные должности. В списке открытых вакансий упоминаются:
- старший сценарист;
- дизайнер повествования;
- дизайнеры уровней;
- старшие дизайнеры сражений;
- старшие ИИ-аниматоры;
- старший художник по персонажам;
- старший художник по визуальным эффектам;
- старшие художники по освещению;
- художники, занимающиеся созданием моделей и материалов;
- ведущий инженер по рендерингу;
- несколько технических специалистов;
- несколько продюсеров.
Напомним, что издательство Take-Two планирует релизы нескольких важных новинок в 2025 финансовом году. Появится ли в этом списке BioShock 4 — сложно судить.
Согласно прошлогодним слухам, проект попал в настоящий производственный ад и прошёл через несколько перезагрузок. Одной из причин последних, по слухам, стала неспособность авторов «написать сценарий, достойный известной франшизы».
Тем временем создатель серии BioShock Кен Левин готовит к релизу свой новый проект — шутер Judas, который описывают как «Bioshock в космосе».