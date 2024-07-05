Авторы Avowed сделали сражения «более сочными» после критики геймплея

Obsidian отказалась от романов и мультиплеера для Avowed, но не от хорошей боевой системы.

© Скриншот

Разработчики подтвердили, что прислушались к критике после показа демо-версии игры в январе и занялись улучшением сражений пораньше.

Директор по геймплею Габриэль Парамо уточнил, что в студии считали прошлую версию Avowed «достаточно хорошей для показа», но улучшения всё равно планировались. Просто реакция игроков ускорила процесс.

В Obsidian «проанализировали ощущение и момент, когда игрок размахивает оружием и наносит удар», чтобы исключить любые задержки. Кроме того, авторы уделили внимание положению персонажей в бою, VFX и другим мелочам, которые, преобразившись, сделали сражения «более сочными».

Avowed собираются выпустить в этом году на PC и Xbox Series (включая Game Pass) — возможно, в ноябре. Obsidian также готовится показать игру посетителям gamescom в августе.