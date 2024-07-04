Дуров высказался об игре Hamster Kombat

Предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров высказался о популярной игре Hamster Kombat, в которой необходимо «тапать» на хомяка для заработка монет. В Telegram-канале он назвал это приложение феноменом и отметил, что его разработчики скоро выпустят свой токен.

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«Hamster Kombat — один из недавних интернет-феноменов, который обсуждают все. Всего за три месяца в этом мини-приложении, доступном в Telegram, зарегистрировалось 239 миллионов человек», — написал Дуров.



Бизнесмен указал, что каждый день к игре присоединяются четыре-пять миллионов новых пользователей, что делает ее самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире. Кроме того, игра про хомяка возглавляет новую волну мини-приложений в Telegram.

«Скоро команда Hamster Kombat выпустит свой токен на TON и продемонстрирует сотням миллионов людей преимущества блокчейна. Грядет новая эра, и мы наблюдаем это в реальном времени», — заключил Дуров.



Ранее эксперт F.A.C.C.T. Иван Лебедев предупредил об угрозе мошенничества, связанной с Hamster Kombat. В частности, по его словам, злоумышленники создают приложения, утверждая, что с их помощью пользователи смогут вывести бонусы из игры.

Игра Hamster Kombat стала доступна в конце марта. По сюжету, хомяк становится руководителем криптобиржи, которую игроку надо развивать, зарабатывая деньги и увеличивая прибыль в час. Ожидается, что позднее разработчики выпустят свой токен и раздадут его игрокам, благодаря чему они получат шанс заработать реальные деньги.