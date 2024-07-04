Nintendo закрыла прием заявок на ремонт Wii U

Японский филиал Nintendo объявил о прекращении приема заявок на ремонт игровой консоли Wii U, выпущенной в 2012 году. Об этом сообщает издание DTF.

© Газета.Ru

Компания заявила, что на их складах закончились запчасти, необходимые для ремонта консолей и аксессуаров для нее. Ранее, в мае 2023 года, Nintendo уже предупреждала пользователей о том, что скоро ремонт старых устройств будет невозможен из-за отсутствия необходимых деталей.

Активные продажи консоли завершили несколько лет назад, а с апреля 2023 года компания отключила онлайн-функции на Wii U, что ознаменовало окончание жизненного цикла приставки. Согласно данным аналитиков, с мая 2022 года по октябрь 2023 года в США был продан только один экземпляр Wii U по его полной цене в $300.

Wii U – домашняя игровая консоль, разработанная Nintendo в качестве преемника Wii. Выпущенная в конце 2012 года, она является первой игровой консолью восьмого поколения, которая впоследствии конкурировала с Xbox One от Microsoft и PlayStation 4 от Sony. За все время в мире было продано более 13 млн консолей Wii U.