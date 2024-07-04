В шутер Escape from Tarkov добавили оффлайн-рейды для одиночек

Battlestate Games выпустила новое обновление для Escape from Tarkov. Ключевой особенностью версии 0.14.9.5 стали рейды для соло-игроков в PvE Zone, которые будут проходить на локальном сервере. Получаемый опыт и механики идентичны онлайн-версии. Однако некоторые рейды всё равно будут использовать сервер разработчиков.

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Речь идёт про групповые рейды, рейды за Дикого и рейды на локацию Улицы Таркова. На на этом обновление не заканчивается: появилась механика избранных предметов, список которых сохраняется даже после вайпов. А ещё появились опросы, которые помогут Battlestate Games улучшать шутер и в перспективе будут приносить респондентам внутриигровые награды. Компенсацию смогут получить и те, кто пожаловался на читера.

Особое внимание было уделено поведению ботов в PvE-режиме. ЧВК Боты смогут перемещаться по всей карте и даже собирать ценный лут, а также реагируют на информацию, поступившую от других ботов. Среди новых задач появилась эксклюзивная ветка квестов для обладателей бонусов издания Edge of Darkness, а также задания по получению Метки Неизвестных и Увеличенных карманов.

Также не обошлось без правок в баланс и исправления багов. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры. Ранее Escape from Tarkov получила кейсы со снаряжением.